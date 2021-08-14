14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan flaş tepki! St. Johnstone maçı sonrası...
Galatasaray'da Falcao krizi büyümeye devam ediyor. Önce başkan Burak Elmas'ın maaşı ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında Fatih Terim'in Kolombiyalı forveti kadroya almamasının ardından Falcao'dan flaş br hamle geldi. Tecrübeli golcü takımının St. Johnstone galibiyetinin ardından hiç bir paylaşımda bulunmadı. (GS spor haberleri)
Başkan Burak Elmas yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan Radamel Falcao ile görüşerek kendisine kulüp bulmasını istemişti. Takvim'in haberine göre Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızı oynanan St. Johnstone maçının kadrosuna almamıştı. İstenmeyen adam Falcao'dan flaş bir hamle geldi. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın St. Johnstone galibiyetle ilgili tek bir paylaşım bile yapmadı. Daha önce sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlardan sonra sürekli Sarı-Kırmızılı takımla ilgili paylaşımlarda bulunan Falcao'nun gösterdiği tavır, "Galatasaray'ı kafasından silmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Başkan Burak Elmas'ın yaptığı, "Falcao'nun yıllık brüt maliyeti 9.5 milyon dolar" açıklamasının da bu tavırda etkili olduğu belirtiliyor.
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