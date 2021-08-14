14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı belli oldu

Yeni sezon öncesi transferde durmak bilmeyen Galatasaray'da gözler Gedson Fernandes hamlesine çevrildi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için Benfica'ya önerdiği rakam ortaya çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Gedson Fernandes planı belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Galatasaray'da Gedson Fernandes aşkı dinmiyor… Yeni ve genç bir takım kurmak için 8 futbolcunun 5'ine 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, gözünü iyice kararttı. 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yatırım yapmak için kolları sıvayan Cimbom, Portekiz basınının haberine göre; 100 milyon liralık teklif yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Gedson Fernandes planı belli oldu

Ülkenin önde gelen gazetesi Record'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray, Benfica'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeme teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar bu dev miktarı ise 5 eşit taksitte vermek istiyor. Bu sezon kadroya katılan Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'da uygulanan taktik tekrarlanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Gedson Fernandes planı belli oldu

BAŞKAN RUI COSTA'YI İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı formayı geçtiğimiz sezon 6 ay terleten Gedson, yeniden İstanbul'a dönmek için can atıyor. Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bizzat ilgilendiği transferde, Benfica Başkanı Rui Costa ikna edilmeye çalışılıyor. Portekiz ekibinin Gedson'dan daha büyük beklentileri olduğu ancak Galatasaray'dan daha ciddi bir talibinin çıkmadığı da ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Gedson Fernandes planı belli oldu

Cicaldau ve Nelsson'un kontratlarına 25 milyon euro'ya serbest kalır maddesi koyan Cimbom, Gedson içinse fiyatı 30 milyon euro olarak belirleyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, kurduğu genç iskeletli kadroyla hem başarı kovalamayı hem de bu oyuncuları parlatıp, yüksek meblağlara satarak kar etmeyi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Gedson Fernandes planı belli oldu

SALDIRAN ORTA SAHA!

Aslan bu sezon orta saha mevkiine 3 takviye yaptı. Bonservisi elinde olan Aytaç Kara dışında Berkan Kutlu ve Cicaldau takıma katıldı. Gedson ile bu sayı 4'e çıkacak. Fatih Terim, maçın büyük bölümünde tempo yapabilecek, koşan, mücadele eden, agresif ve topu ayağında tutacak bir takım kurmak için Gedson'u çok istiyor.

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