Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Gedson Fernandes planı belli oldu

SALDIRAN ORTA SAHA!

Aslan bu sezon orta saha mevkiine 3 takviye yaptı. Bonservisi elinde olan Aytaç Kara dışında Berkan Kutlu ve Cicaldau takıma katıldı. Gedson ile bu sayı 4'e çıkacak. Fatih Terim, maçın büyük bölümünde tempo yapabilecek, koşan, mücadele eden, agresif ve topu ayağında tutacak bir takım kurmak için Gedson'u çok istiyor.

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