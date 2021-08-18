19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Marcao - Kerem olayı ile ilgili konuştu!

Burak Elmas Marcao - Kerem olayı ile ilgili konuştu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Marcao - Kerem olayı ile ilgili kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas, "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde oldu;

"Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz.

Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum."

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