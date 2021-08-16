Sevilla tarihininin (23 milyon euro) en pahalı transferi olan Rony Lopes için Galatasaray ve Olympiakos ile görüşen Sevilla, Portekizli futbolcu ile de bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncunun kendi tercihini de masaya yatıracak.

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