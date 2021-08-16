Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Rony Lopes transferinde rakip çıktı!
Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya sağ kanat takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılarda gündemdeki isim Rony Lopes. Cimbom'un bu transferdeki rakibi ise Yunan temsilcisi Olympiakos. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in transferi için Sevilla'ya resmi teklifini sundu ve beklemeye geçti. Rony Lopes'in transferi için Galatasaray'dan kiralık teklifi alan Sevilla, diğer bir yandan da Olympiakos'un teklifini değerlendiriyor.
Lopes için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak isteyen Sevilla, bu opsiyonu zorunlu tutmak istiyor ancak ne Galatasaray ne de Olympiakos bu "zorunlu opsiyonu" kabul etmiyor.
Sevilla tarihininin (23 milyon euro) en pahalı transferi olan Rony Lopes için Galatasaray ve Olympiakos ile görüşen Sevilla, Portekizli futbolcu ile de bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncunun kendi tercihini de masaya yatıracak.
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