14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray'ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Giresunspor maçıyla giriş yapacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu takviyesi yapan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'a menajerler tarafından Hollandalı futbolcu Leroy Fer'in önerildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi çok istediği öğrenildi. Öte yandan Fer'in Galatasaray forması giyen vatandaşı Patrick van Aanholt ile temas halinde olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray’ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Bir yandan takımı gençleştirme operasyonuna devam eden Galatasaray, diğer taraftan fırsat transferi kolluyor. Bu doğrultuda kulübün transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray’ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede

Defansif orta saha konusunda bir süredir Al Ahli'den Aliou Dieng için pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a, menajerler tarafından başka bir oyuncu daha önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray’ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt'un kuzeni olan ve ülkesinde Feyenoord forması giyen Leroy Fer'in, anlaşma sağlanması halinde Cim Bom'a imza atabileceği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray’ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede

Görüşmelerin kısa bir süre önce başladığı, Galatasaray cephesinin tek şartının ise oyuncunun bonservisini alarak gelmesi olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray’ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede

Fanatik'in haberine göre; Feyenoord'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda sözleşme feshi için temaslarda bulunuyor. Takımının Luzern'le oynadığı son maçta yedek kulübesinden çıkamayan Leroy Fer'in, Aanholt'la da temas halinde olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray’ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede

ALANYASPOR DA TALİP

Öte yandan Alanyaspor'un da Fer'i gündemine aldığı, hatta Güney ekibinin doğrudan Feyenoord ile temas kurduğu belirtildi. Galatasaray cephesi, bu transfer sürecini yakından takip ediyor.

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