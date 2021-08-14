Fanatik'in haberine göre; Feyenoord'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda sözleşme feshi için temaslarda bulunuyor. Takımının Luzern'le oynadığı son maçta yedek kulübesinden çıkamayan Leroy Fer'in, Aanholt'la da temas halinde olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.