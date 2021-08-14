Son dakika transfer haberleri: Leroy Fer Galatasaray'ı istiyor! Patrick van Aanholt devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Giresunspor maçıyla giriş yapacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu takviyesi yapan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'a menajerler tarafından Hollandalı futbolcu Leroy Fer'in önerildiği ve 31 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi çok istediği öğrenildi. Öte yandan Fer'in Galatasaray forması giyen vatandaşı Patrick van Aanholt ile temas halinde olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bir yandan takımı gençleştirme operasyonuna devam eden Galatasaray, diğer taraftan fırsat transferi kolluyor. Bu doğrultuda kulübün transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.
Defansif orta saha konusunda bir süredir Al Ahli'den Aliou Dieng için pazarlıkları sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a, menajerler tarafından başka bir oyuncu daha önerildi.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt'un kuzeni olan ve ülkesinde Feyenoord forması giyen Leroy Fer'in, anlaşma sağlanması halinde Cim Bom'a imza atabileceği bildirildi.
Görüşmelerin kısa bir süre önce başladığı, Galatasaray cephesinin tek şartının ise oyuncunun bonservisini alarak gelmesi olduğu ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre; Feyenoord'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda sözleşme feshi için temaslarda bulunuyor. Takımının Luzern'le oynadığı son maçta yedek kulübesinden çıkamayan Leroy Fer'in, Aanholt'la da temas halinde olduğu ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği öğrenildi.
ALANYASPOR DA TALİP
Öte yandan Alanyaspor'un da Fer'i gündemine aldığı, hatta Güney ekibinin doğrudan Feyenoord ile temas kurduğu belirtildi. Galatasaray cephesi, bu transfer sürecini yakından takip ediyor.
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