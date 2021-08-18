Galatasaray'da Mbaye Diagne sevginin karşılığını verdi
Gelecek sezon planlamasında yer almayan Mbaye Diagne'de karar değişebilir. Senegalli forvet, 'Bana sevgi gösterin' derken, bu sevginin karşılığını ise yeşil sahada veriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon planlamasında yer almayan Mbaye Diagne, takımda kalacağının sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz günlerde "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin" paylaşımıyla taraftara çağrı yapan Senegalli futbolcu, Giresun'da çiçekle karşılandı. 1 gol atan ve penaltı yaptıran Diagne, gol sayısını 3'e çıkarttı. Teknik heyetin de Diagne'nin performansından çok memnun olduğu ve 27 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon planlamasına dahil ettiği öğrenildi. Mostafa Mohamed'den formayı kaparak kendisine ilk 11'de yer bulan Diagne de G.Saray'da kalmak isteğini kanıtladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası