Galatasaray'da Mbaye Diagne sevginin karşılığını verdi

Gelecek sezon planlamasında yer almayan Mbaye Diagne'de karar değişebilir. Senegalli forvet, 'Bana sevgi gösterin' derken, bu sevginin karşılığını ise yeşil sahada veriyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni sezon planlamasında yer almayan Mbaye Diagne, takımda kalacağının sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz günlerde "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin" paylaşımıyla taraftara çağrı yapan Senegalli futbolcu, Giresun'da çiçekle karşılandı. 1 gol atan ve penaltı yaptıran Diagne, gol sayısını 3'e çıkarttı. Teknik heyetin de Diagne'nin performansından çok memnun olduğu ve 27 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon planlamasına dahil ettiği öğrenildi. Mostafa Mohamed'den formayı kaparak kendisine ilk 11'de yer bulan Diagne de G.Saray'da kalmak isteğini kanıtladı.

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