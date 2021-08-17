19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumrukla saldıran Marcao idmanda yer almadı!

Olayın ardından bu oldu! Marcao...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Maçta sarı kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Ancak mücadelenin ve skorun önüne geçen olay Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması oldu. Şok olayın sonrasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu, İstanbul'da da takım otobüsüne alınmamıştı. Marcao'nun, sarı kırmızılıların bugünkü idmanında da yer almadığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Karşılaşma sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ancak maçın ve skorun önüne geçen olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması oldu. Olayın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı, İstanbul'da da takım otobüsüne alınmamıştı.

Marcao'nun Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında da yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan takımımız, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.

Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Marcao Teixeira antrenmanda yer almadı.

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao idmanda yer almadı!

Son dakika spor haberi: Flaş gelişmeyi duyurdu! "Galatasaray'da Marcao'ya yasalara göre soruşturma açılacaktır"

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