Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan Diagne sözleri! "Haddini bilmiyor"
Süper Lig'de ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Diagne, 40. dakikada ise penaltı vuruşundan yararlanamadı. Olaylı maçı yorumlayan Erman Toroğlu, "Ben olsam Diagne'nin penaltı atmasını yasaklarım. Ben bu kadar kötü penaltı atıp bu kadar penaltı atmaya isyan eden bir adam görmedim. Bu adam haddini bilmiyor herhalde" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Erman Toroğlu, Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.
Maçın 40. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Senegalli futbolcuya değinen Toroğlu, "Diagne'nin teknik direktörü olsam ömür boyu penaltıyı yasaklarım. Penaltı olunca ceza sahası dışında gezerse onu oyundan alırım. Ben bu kadar kötü penaltı atıp bu kadar penaltı atmaya isyan eden bir adam görmedim. Bu adam haddini bilmiyor herhalde. Olacak şey değil. Penaltı kurtarılmaz, penaltı kaçar. Aslında santrfor olarak meziyetleri var, çok kuvvetli. Kolunu dayadı dayayınca geçemezsin. O işleri iyi yapıyor ama penaltı olduğu an kendi kalesine doğru gitmesi lazım. Utanmadan sıkılmadan hala penaltıya geliyor." ifadelerini kullandı.
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