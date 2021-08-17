Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao olayı sonrası ilk paylaşım!

Galatasaray'da, Marcao tarafından kafa ve yumruk darbelerine maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan manidar bir paylaşım yaptı. Genç oyuncu, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray armasının olduğu bir fotoğraf paylaştı. Milli futbolcunun bu iletisi, yoğun ilgi gördü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Giresunspor deplasmanından 2-0 galip ayrılmış, ancak Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar gündeme bomba gibi oturmuştu.

Takım arkadaşına saldıran Marcao, takımın bugünkü antrenmanında yer almazken Kerem Aktürkoğlu'ndan da manidar bir paylaşım geldi.

İşte Kerem'in paylaşımı:

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ