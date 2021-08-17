19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan Marcao olayı sonrası ilk paylaşım!

Kerem Aktürkoğlu’ndan Marcao olayı sonrası paylaşım!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Galatasaray'da, Marcao tarafından kafa ve yumruk darbelerine maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan manidar bir paylaşım yaptı. Genç oyuncu, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray armasının olduğu bir fotoğraf paylaştı. Milli futbolcunun bu iletisi, yoğun ilgi gördü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray Giresunspor deplasmanından 2-0 galip ayrılmış, ancak Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar gündeme bomba gibi oturmuştu.

Takım arkadaşına saldıran Marcao, takımın bugünkü antrenmanında yer almazken Kerem Aktürkoğlu'ndan da manidar bir paylaşım geldi.

İşte Kerem'in paylaşımı:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim’den transfer müjdesi! Anlaşma sağladık Terim'den transfer müjdesi! "Anlaşma sağladık"
Terim’den Marcao sözleri: Yerine transfer... Terim'den Marcao sözleri: Yerine transfer...
Marcao aynı hareketi Terim’e yapsaydı... "Marcao aynı hareketi Terim'e yapsaydı..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör