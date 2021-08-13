Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da hedef ya Gedson Fernandes ya da Aliou Dieng!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, seçenekleri ikiye indirdi. Sarı kırmızılılar, transfer için Gedson Fernandes ve Aliou Dieng için girişimlerde bulundu. Cimbom, iki oyuncunun kulübü Benfica ve Al Ahli'nin kararına göre transferi sonuçlandıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray orta sahaya Gedson ile Aliou Dieng'den birini almaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiraladığı Gedson'u bu sezon da satın alma opsiyonuyla Benfica'dan istemiş, ancak kulübü ilk etapta olumsuz yanıt vermişti. Portekiz ekibi genç oyuncuyu kadroya almayınca Gedson ayrılmak istediğini açıklamıştı. Fanatik'in haberine göre, devreye yeniden giren Cim Bom şimdi 22 yaşındaki oyuncu konusunda Benfica'nın kararını beklemeye başladı.
DIENG'DE MAKAS KAPANIYOR!
Diğer taraftan Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Mısır kulübü son olarak 6.5 milyon Euro'ya inmişti.
Sarı-Kırmızılılar ise 5.5 milyon Euro teklif etti. Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor. İki oyuncu için girişimler olsa da hangi ismin transferi erken gerçekleşirse o takıma katılacak, diğer oyuncu için yeni bir teklif olmayacak.
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