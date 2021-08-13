Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da hedef ya Gedson Fernandes ya da Aliou Dieng!

Sarı-Kırmızılılar ise 5.5 milyon Euro teklif etti. Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor. İki oyuncu için girişimler olsa da hangi ismin transferi erken gerçekleşirse o takıma katılacak, diğer oyuncu için yeni bir teklif olmayacak.

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