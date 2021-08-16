Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yabancı kontenjanını açmak zorunda olan sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta içerisinde 4 isimle vedalaşacak. İşte o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi kadroda yeniden yapılanmaya giderken şu ana kadar 8 oyuncuya imza attırdı. Milliyet'te yer alan habere göre, yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta içerisinde 4 oyuncuyla vedalaşacak. İşte bu oyuncular...

OMAR'IN LİSANSI ASKIYA ALINACAK



Omar'ın lisansı askıya alınacak. Norveçli sağ bek antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

EMRE TAŞDEMİR'E 2 TALİP



Sarı-kırmızılılarda Emre Taşdemir gözden çıkarıldı. Transferi için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor. Giresunspor da Emre'yi yakın takibe aldı.

OZORNWAFOR ADANASPOR'A



Ozornwafor da kadroda düşünülmeyen isimlerden, TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, Nijeryalı stoperin transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

SEKIDIKA'YA 4 TALİP BİRDEN



Jesse Sekidika için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.

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