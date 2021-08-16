Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni hocası Nurcan Çelik oldu!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı kırmızılılar, eski milli kaleci Nurcan Çelik ile anlaşmaya vardı. Bursaspor, Wolfsburg, Zeytinburnuspor, Kıbrıs Akdeniz Spor Birligi, Akdeniz Nurçelik , Kireçburnu takımlarında forma giyen Nurcan Çelik aynı zamanda iyi bir Galatasaray taraftarı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeni atılımlar da gelmeye devam ediyor. Burak Elmas'ın seçim döneminde önemli vaatlerinden biri olan kadın futbol takımının kurulması konusunda sona gelindi. 15-20 gün civarında projenin tamamlanacağı bilgisi verilirken, projenin sahi içi liderliği konusunda da kadın futbolundan önemli bir isimle el sıkışıldı.
ESKİ MİLLİ KALECİ
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başına geçirilmek üzere eski milli kaleci Nurcan Çelik ile anlaşıldı. Bursaspor, Wolfsburg, Zeytinburnuspor, Kıbrıs Akdeniz Spor Birligi, Akdeniz Nurçelik , Kireçburnu takımlarında forma giyen Nurcan Çelik aynı zamanda iyi bir Galatasaray taraftarı. Çelik daha önce futbola başlamasının da Galatasaraylı efsane futbolcusu Roman Kosecki'ye duyduğu hayranlık sonrası gerçekleştiğini anlatmıştı.
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