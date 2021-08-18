19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Marcao'yu kadro dışı bıraktı! | Son dakika spor haberleri...

İşte G.Saray’ın Marcao kararı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona eren mücadelede Marcao'nun Kerem'e yaptığı hareket büyük tepki almıştı. Galatasaray bu olayın ardından, Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. (GS spor haberleri)

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşan ve rakibini 2-0 mağlup eden Galatasaray'da maça damga vuran olay ise Marcao ile Kerem arasında yaşanan olay olmuştu. Brezilyalı futbolcu Kerem'e önce kafa sonra ise yumruk atmıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN MARCAO KARARI;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


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