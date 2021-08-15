Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! (GS spor haberleri)
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi özellikle kadrosuna genç oyunları katan Galatasaray'da gündeme son olarak Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi geldi. Sarı-kırmızılıların, İskoç ekibi Rangers ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Rumen futbolcu için teklini ilettiği öğrenildi. (GS spor haberleri)
GALATASARAY'DAN 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Rumen basınında yer alan haberde, adı sık sık Galatasaray ile gündeme gelen Ianis Hagi için Glasgow ile temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için 4 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak bu teklif İskoç ekibi tarafından bu teklifin reddedildiği iddia edildi.
FATİH TERİM'İN IANIS SÖZLERİ
Fatih Terim de geçtiğimiz sezon Ianis için yaptığı açıklamada, "Hagi ile birlikte olağanüstü işler başardık. Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hagi'yi geçmek de kolay değil. Ianis Hagi iyi futbolcu, gelişmeye açık. Çok daha iyi zamanları olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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