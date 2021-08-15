Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! (GS spor haberleri)

FATİH TERİM'İN IANIS SÖZLERİ

Fatih Terim de geçtiğimiz sezon Ianis için yaptığı açıklamada, "Hagi ile birlikte olağanüstü işler başardık. Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hagi'yi geçmek de kolay değil. Ianis Hagi iyi futbolcu, gelişmeye açık. Çok daha iyi zamanları olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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