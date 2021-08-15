17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi özellikle kadrosuna genç oyunları katan Galatasaray'da gündeme son olarak Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi geldi. Sarı-kırmızılıların, İskoç ekibi Rangers ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Rumen futbolcu için teklini ilettiği öğrenildi. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! GS spor haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Danimarkalı stoper Nelsson'u katan sarı kırmızılılar bombayı patlatmak için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! GS spor haberleri

Sarı-kırmızılılar efsane futbolcuları Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek için İskoç ekibi Rangers ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! GS spor haberleri

GALATASARAY'DAN 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Rumen basınında yer alan haberde, adı sık sık Galatasaray ile gündeme gelen Ianis Hagi için Glasgow ile temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için 4 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak bu teklif İskoç ekibi tarafından bu teklifin reddedildiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! GS spor haberleri

RANGERS 11 MİLYON EURO İSTEDİ

2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Ianis için 11 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon Euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! GS spor haberleri

HAYALİ GALATASARAY

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Ianis Hagi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının izinden giderek bir gün Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Ianis Hagi teklifi belli oldu! GS spor haberleri

FATİH TERİM'İN IANIS SÖZLERİ

Fatih Terim de geçtiğimiz sezon Ianis için yaptığı açıklamada, "Hagi ile birlikte olağanüstü işler başardık. Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hagi'yi geçmek de kolay değil. Ianis Hagi iyi futbolcu, gelişmeye açık. Çok daha iyi zamanları olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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