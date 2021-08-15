17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray UEFA'ya bildirilen kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı! Yunus Akgün, Emre Taşdemir Ali Yavuz Kol ve Bartuğ Elmaz

G.Saray’da Randers maçı öncesi 4 ismi kadrodan çıkardı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosundan Yunus Akgün, Emre Taşdemir Ali Yavuz Kol ve Bartuğ Elmaz çıkarıldı. Emre Akbaba listeye dahil oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı maç için kadrosunu teslim etti.

Galatasaray'da St. Johnstone maçı için listede yer alan Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

Bir önceki turda da kadroda yer almayan Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, ve Oğulcan Çağlayan ile birlikte Victor Nelsson UEFA kadrosunda bulunmadı.

Yeni transferler Alex Cicaldau ve Victor Nelsson, eski takımlarıyla Avrupa elemelerinde oynadıkları için gruplara kadar kadroya dahil edilemiyorlar.

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