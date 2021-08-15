Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gizli transfer planı ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan ve Süper Lig'de yeni sezona Giresunspor deplasmanında girecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Son olarak Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların gizli bir transfer operasyonu yürüttüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray yönetiminin sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes için veda mesajı yayınlamaması tepki çekmişti. Taraftarlar bu tavrı 'vefasızlık' olarak değerlendirirken, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.
Takvim'in haberine göre; yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.
Başta Karagümrük ve Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Donk, Galatasaray'ın kendisi için vereceği karar netleşmediği için beklemeye geçmiş durumda.
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