17 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gizli transfer planı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan ve Süper Lig'de yeni sezona Giresunspor deplasmanında girecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Son olarak Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların gizli bir transfer operasyonu yürüttüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın gizli transfer planı ortaya çıktı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Galatasaray yönetiminin sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes için veda mesajı yayınlamaması tepki çekmişti. Taraftarlar bu tavrı 'vefasızlık' olarak değerlendirirken, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın gizli transfer planı ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre; yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın gizli transfer planı ortaya çıktı!

Sarı-Kırmızılılar'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın gizli transfer planı ortaya çıktı!

Başta Karagümrük ve Göztepe olmak üzere birçok Süper Lig kulübünden teklif alan Donk, Galatasaray'ın kendisi için vereceği karar netleşmediği için beklemeye geçmiş durumda.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu’ndan Kerem’e yumruk atan Marcao’ya sert eleştiri! Toroğlu'ndan Kerem'e yumruk atan Marcao'ya sert eleştiri!
Çakar’dan Marcao’ya sert tepki! Direkt ülkesine gönderin Çakar'dan Marcao'ya sert tepki! "Direkt ülkesine gönderin"
Fatih Terim’den Marcao-Kerem sözleri! Fatih Terim'den Marcao-Kerem sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör