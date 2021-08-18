Son dakika transfer haberi: Galatasaray Martin Linnes'e teşekkür etti!
Galatasaray, sözleşmesi bitip takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde'ye transfer olan Martin Linnes'e teşekkür mesajı yayınladı. Sarı kırmızılıların, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🇳🇴 Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz! 🙏🏻 pic.twitter.com/sFVus49Imh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2021
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