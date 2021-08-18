19 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Martin Linnes'e teşekkür etti!

Galatasaray Linnes’e teşekkür etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Galatasaray, sözleşmesi bitip takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde'ye transfer olan Martin Linnes'e teşekkür mesajı yayınladı. Sarı kırmızılıların, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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