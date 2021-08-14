14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi!

Galatasaray'da zirve yarışında en önemli isimlerde olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu performansı göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu yükselişin ardından Kerem'in bonservis bedelini belirledi. (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisini belirledi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

St. Johnstone rövanşına 1 gol ve 2 asistle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, sarıkırmızılı takımda forması en garanti isim. Süper Lig'de sahada en az 3 Türk kuralının uygulamaya geçmesiyle Kerem'i hocası Fatih Terim ilk sırada 11'e yazacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisini belirledi!

Bu sezon daha çok süre alacağı için 22 yaşındaki oyuncuya özel beslenme ve bireysel antrenman programı hazırlanırken Terim, Kerem'in hem fiziksel gelişim göstermesini istiyor, hem de pas oyununda top kayıplarını minimum seviyeye çekmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisini belirledi!

900 BİN TL OLAN ÜCRETİ ATTIRILACAK

Uzun süredir Avrupa'dan kulüplerin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu için Lyon, EURO 2020'ye scout göndermiş fakat genç oyuncu şans bulamamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisini belirledi!

Ancak gelen son bilgi ise, bir başka Fransız ekibinin kapıyı çaldığı yönünde. Orta sıralarda yer alan bir kulübün 4 milyon Euro'luk teklifine, "Kerem satılık değil" yanıtını veren yönetim, bu teklifi değerlendirmeye bile almadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisini belirledi!

Sabah'ın haberine göre; geleceğin yıldızı gözüyle bakılan 1998 doğumlu kanat forvetin, önümüzdeki günlerde ücretine iyileştirme yapılacak. 900 bin TL garanti parası artırılacak genç yıldızın yeni transferlerde olduğu gibi sözleşmesine 20 milyon Euro'nun üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

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