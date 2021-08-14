14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı'ya zam yapacak | Son dakika spor haberleri

G.Saray’dan Kerem ve Taylan’a zam!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da müthiş çıkış yakalayan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'na yönetimden zam jesti geldi. Sarı-kırmızılılarda 2.5 milyon TL'ye oynayan Taylan ve 900 bin TL'ye oynayan Kerem'in maaşında artış olacak. (GS spor haberleri)

İskoçya'da 1 gol, 2 asistle damga vuran Kerem Aktürkoğlu ile Taylan Antalyalı'ya zam yolda. 2.5 milyon TL kazanacak Taylan ile 900 bin TL'ye oynayacak Kerem'in sözleşmelerinde iyileştirme yapılacak. Yönetimin, transfer döneminin bitmesiyle iki futbolcuya yeni sözleşme önereceği ve takımın maaş ortalamasına yaklaştıracağı kaydedildi.
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