14 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'in planı değişti! Diagne Feghouli ve Mohamed...

Terim’in planı değişti! Diagne Feghouli ve Mohamed...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Galatasaray'da St. Johnstone maçında sergilediği güzel futbolu attığı golle süsleyen Diagne ve Feghouli için teknik direktör Fatih Terim karar değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenin ardından Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olamaya devam ediyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da gönderilmesi beklenen Mbaye Diagne ile Sofiane Feghouli için hem ciddi teklif gelmemesi hem de iki yıldızın olumlu performansı planları değiştirdi. PSV ve St. Johnstone ağlarını sarsan Diagne, şu anki performansıyla takımın as golcüsü Mostafa Mohamed'in önüne geçti. Fotomaç'ın haberine göre Senegalli yıldıza Cagliari talip olsa da beklentilerin altında kalan teklif nedeniyle Diagne'nin takımda kalmaya yakınlaştığı öğrenildi. Fatih Terim, St. Johnstone maçı sonrasında Feghouli'nin daha iyi oynaması gerektiğini söylerken, karşılaşma öncesi oyuncusuyla konuştuğunu açıkladı. Terim, "Feghouli ile şampiyonluklar yaşadık. Demek ki konuşmamız gerekiyormuş. Çok daha iyi oynayabilir" dedi. Yıllık 3 milyon 850 bin euro kazanan ve son 2 sezonda performansında düşüş yaşayan Soso gönderilmek isteniyordu ama kontratını tamamlayacak gibi duruyor.
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