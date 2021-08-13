14 Ağustos 2021, Cumartesi
Fatih Terim'den St. Johnstone-Galatasaray maçında 4 değişiklik!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, St. Johnstone ile karşı karşıya gelirken Fatih Terim 1-1 biten maçın kadrosunda değişime gitti. Tecrübeli teknik adam, ilk maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye şans verdi. Yine ilk maçta ilk 11'de görev yapan Ryan Babel, Aytaç Kara ve Mostafa Mohamed'i kulübeyi çekerken bu oyuncuların yerine Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü. Terim ayrıca Galatasaray'ın yeni transferleri Pat rick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Sacha Boey'yi yine ilk 11'de oynattı.
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