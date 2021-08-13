Fatih Terim'den St. Johnstone-Galatasaray maçında 4 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı ve play-off'a yükseldi. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti ve "Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli bir hal alıyor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)