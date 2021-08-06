Galatasaray-Johnstone maçı sonrası o yıldıza flaş sözler! "Giderse hiç şaşırmam"

Boey'in, takımı eksikken attığı golle rövanşa dair beklentiyi pozitife çevirmesi erken bir tribün tepkisi ve sosyal medya buhranını hayli sönümledi. Herkes acı gerçeği bir kez daha idrak etti ki; Galatasaray'a bir kaleci ŞART! Teknik heyet ve yönetim kafa kafaya verip artık bir karar vermeli. Alınacak kaleci, Muslera'nın yedeği mi olacak, rakibi mi? Siz olsanız; İrfan Can'ı mı alırdınız, Mert Günok'u mu? Ben olsam "örnek olsun diye" isimlerini yazdığım bu iki farklı profilden daha deneyimli olanı tercih ederim.