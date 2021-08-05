05 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Tomas Riberio kadro dışı bırakıldı! Galatasaray'ın transfer listesindeydi
Marcao'ya istenen teklif gelmesi halinde yolları ayırmaya sıcak bakan Galatasaray, Brezilyalı'nın alternafi olarak Tomas Riberio'yu listesine almıştı. Portekizli stoperin bonservisini elinde bulunduran Belenenses, flaş bir önlem alarak oyuncuyu kadro dışı bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcao'yu satıp finansal rahatlık sağlamayı amaçlayan Galatasaray'ın sol stoper alternatifleri arasında Tomas Ribeiro ilk sırada yer alıyor. En azından Portekiz'den gelen iddialar bu yönde... Tam da bu iddiaların çoğaldığı dönemde sürpriz bir hamle geldi. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Belenenses'in ilk lig maçında forma giymeyecek. Kulüp yönetiminin, olası bir sakatlık yüzünden satış fırsatını kaçırmamak için bu kararı aldığı ve teknik direktöre ilettiği bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası