05 Ağustos 2021, Perşembe

GALATASARAY

Tomas Riberio kadro dışı bırakıldı! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Flaş transfer önlemi! Kadro dışı bırakıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Marcao'ya istenen teklif gelmesi halinde yolları ayırmaya sıcak bakan Galatasaray, Brezilyalı'nın alternafi olarak Tomas Riberio'yu listesine almıştı. Portekizli stoperin bonservisini elinde bulunduran Belenenses, flaş bir önlem alarak oyuncuyu kadro dışı bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Marcao'yu satıp finansal rahatlık sağlamayı amaçlayan Galatasaray'ın sol stoper alternatifleri arasında Tomas Ribeiro ilk sırada yer alıyor. En azından Portekiz'den gelen iddialar bu yönde... Tam da bu iddiaların çoğaldığı dönemde sürpriz bir hamle geldi. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Belenenses'in ilk lig maçında forma giymeyecek. Kulüp yönetiminin, olası bir sakatlık yüzünden satış fırsatını kaçırmamak için bu kararı aldığı ve teknik direktöre ilettiği bildirildi.

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