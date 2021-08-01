01 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme! Galatasaray ve Brentford...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar genç yıldızı yeniden kadrosuna katmak isterken, bonservisini elinde bulunduran Brentford ise geri adım attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme! Galatasaray ve Brentford...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu...

Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme! Galatasaray ve Brentford...

Daha önce kadrosuna Cicaldau, Boey, van Aanholt gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yerli transferinde de Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi isimlere imzayı attırmıştı.

Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme! Galatasaray ve Brentford...

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.

Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme! Galatasaray ve Brentford...

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç golcü için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. Daha önce 5 milyon euro'dan kapı açan Brentford'un Halil'e başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve artık kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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