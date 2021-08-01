Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme! Galatasaray ve Brentford...
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar genç yıldızı yeniden kadrosuna katmak isterken, bonservisini elinde bulunduran Brentford ise geri adım attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu...
Daha önce kadrosuna Cicaldau, Boey, van Aanholt gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yerli transferinde de Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi isimlere imzayı attırmıştı.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç golcü için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. Daha önce 5 milyon euro'dan kapı açan Brentford'un Halil'e başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve artık kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası