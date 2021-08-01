Son dakika spor haberi: Benfica'dan flaş Gedson Fernandes hamlesi! Galatasaray... | Gs haberleri

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sergilediği futbol ile taraftarın gönlünde taht kuran Gedson Fernandes, Fatih Terim tarafından çok isteniyordu. Galatasaray'a kötü haber geldi. Benfica, Gedson Fernandes'i UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. (GS haberleri)

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Gedson Fernandes hakkında ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yeniden kiralık olarak kadroya katmak istediği Portekizli futbolcu Benfica'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme aşamasında Spartak Moskova ile oynayacak Benfica, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Listede 83 numaralı forması ile Gedson Fernandes de yer aldı.

Hazırlık maçlarında da teknik direktör Jorge Jesus tarafından oynatılan orta saha oyuncusunun bu gelişme sonrasında takımında kalması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Gedson Fernandes 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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