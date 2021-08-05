06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone maçında Fernando Muslera'dan kritik hata!

Muslera’dan kritik hata! Cimbom 10 kişi kaldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Fernando Muslera'dan ölümcül bir hata geldi. Deneyimli kaleci, rakip oyuncuya yaptığı müdahale nedeniye kırmızı kart gördü ve penaltıya sebep oldu. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 55. dakikada sarı kırmızılı kaleci, rakip oyuncuya yaptığı müdahale nedeniye kırmızı kart gördü ve penaltıya sebep oldu.

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