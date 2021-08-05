06 Ağustos 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone karşısında Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, maçın 8. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı. Cimbom'da, Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed indirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top direkten döndü. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı.
Cimbom, maça çok hızlı başladı. Maçın 3. dakikasında Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı oyuncu, bu fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyonun 5 dakika sonrasında Aslan, yeniden gole yaklaştı.
Sarı kırmızılılarda, 8. dakikada Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed indirdi, Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinden vurdu ancak top direkten döndü.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntüler D Smart'tan alınmıştır
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası