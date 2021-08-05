Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı.

Cimbom, maça çok hızlı başladı. Maçın 3. dakikasında Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı oyuncu, bu fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyonun 5 dakika sonrasında Aslan, yeniden gole yaklaştı.

Sarı kırmızılılarda, 8. dakikada Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed indirdi, Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinden vurdu ancak top direkten döndü.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler D Smart'tan alınmıştır

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