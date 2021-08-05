06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - St. Johnstone karşısında Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı!

G.Saray Kerem ile direğe takıldı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, maçın 8. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı. Cimbom'da, Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed indirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top direkten döndü. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı.

Cimbom, maça çok hızlı başladı. Maçın 3. dakikasında Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı oyuncu, bu fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyonun 5 dakika sonrasında Aslan, yeniden gole yaklaştı.

Sarı kırmızılılarda, 8. dakikada Aytaç Kara'nın ortasında Mostafa Mohamed indirdi, Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinden vurdu ancak top direkten döndü.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler D Smart'tan alınmıştır

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yönetimin kararı kesin! Falcao ve Feghouli gitmezse... Yönetimin kararı kesin! Falcao ve Feghouli gitmezse...
Çarpıcı Muslera sözleri! Zihinsel olarak dağılmış Çarpıcı Muslera sözleri! "Zihinsel olarak dağılmış"
Yıldız isme sert eleştiri! İlk 11 oyuncusu değil Yıldız isme sert eleştiri! "İlk 11 oyuncusu değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör