Galatasaray - St. Johnstone maçı CANLI ANLATIM
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın St. Johnstone temsilcisiyle eşleşmişti. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera; Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt; Taylan Antalyalı; Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel; Mostafa Mohamed.
ST. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Weatherspoon, Devine, O'Halloran, Kane
GALATASARAY'IN PLAY OFF TURU RANDERS
Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya gelecek.
G.SARAY ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.
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