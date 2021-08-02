Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta sahaya Nedim Bajrami bombası! Gedson Fernandes'in yerine...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce önemli isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, orta sahaya da yeni bir transfer bombası patlamayı planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Cimbom, 22 yaşındaki orta saha Nedim Bajrami'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Orta sahaya Aytaç Kara ve Cicaldau'yu transfer eden sarı-kırmızılılar, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmaması üzere bu bölge için arayışlarına devam ediyor. İstanbul temsilcisi, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bajrami için harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre; G.Saray, kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki on numara Nedim Bajrami'yi kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu on numara, merkez orta saha ve ön liberoda forma giyebiliyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

İsviçre'nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu Nedim Bajrami , 2019/2020 sezonunun başında ise Grasshoppers'tan Empoli'ye 500 bin Euro'ya transfer oldu. Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen on numara, takımı adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak, Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun Empoli'deki sözleşmesi ise 30 Hazian 2024'te sona eriyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, transferin bu hafta sonuçlandırılması bekleniyor.

NEDIM BAJRAMI KİMDİR?

22 yaşındaki futbolcu kariyerine GC Zurich altyapısında başladı. Ardından Empoli'nin yolunu tutan futbolcu, burada 69 maçta 12 gol 14 asist yaptı. İsviçre asıllı Arnavutluklu oyuncunun 1.79 boyu var ve 6 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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