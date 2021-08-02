02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 2 gol averajıyla kaçıran Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim'in raporu ile hareket eden transfer komitesine yeni isimler verildi. Transfer komitesinin elindeki listede, Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic gibi yıldızlar da yer alıyor. İşte detaylar...(GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Atakan Dadakdeniz ile ilgileniyor. TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in G.Saray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

FELIPE MELO

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ta oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, yıldız ismin Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

RADU DRAGUSIN

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Rumen savunmacı Radu Dragusin'i gündemine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

RIECHEDLY BAZOER

Galatasaray, stoper arayışlarını sürdürürken, daha önce de gündemine gelen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Hollandalı stoper için Galatasaray'ın yanı sıra Lyon, Marsilya, Lille ve Benfica da devrede.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

ANEL AHMEDHODZIC

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in istediği isimlerin listesi de belli oldu. Anel Ahmedhodzic listenin zirvesinde yer alan isimlerden biri.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

VICTOR NELSSON

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi'nin köklü ekiplerinden Kophenhag'ın yetenekli stoperi Victor Nelsson için nabız yokluyor. 22 yaşındaki Nelsson, Fatih Terim'in stoper adayları arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

JAPHET TANGANGA

Gençleşme yoluna giden Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Aslan'ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama ile genç yıldızı kadrosuna katmak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

MIN-JAE KIM

Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min-Jae, scout ekibinin raporuyla listeye dahil oldu. Koreli savunmacının bonservis bedeli 2 milyon euro.

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