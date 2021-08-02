Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 2 gol averajıyla kaçıran Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim'in raporu ile hareket eden transfer komitesine yeni isimler verildi. Transfer komitesinin elindeki listede, Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic gibi yıldızlar da yer alıyor. İşte detaylar...(GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
ATAKAN DADAKDENİZ
Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Atakan Dadakdeniz ile ilgileniyor. TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in G.Saray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.
FELIPE MELO
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ta oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, yıldız ismin Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu açıkladı.
RADU DRAGUSIN
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Rumen savunmacı Radu Dragusin'i gündemine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi.
RIECHEDLY BAZOER
Galatasaray, stoper arayışlarını sürdürürken, daha önce de gündemine gelen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Hollandalı stoper için Galatasaray'ın yanı sıra Lyon, Marsilya, Lille ve Benfica da devrede.
ANEL AHMEDHODZIC
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in istediği isimlerin listesi de belli oldu. Anel Ahmedhodzic listenin zirvesinde yer alan isimlerden biri.
VICTOR NELSSON
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi'nin köklü ekiplerinden Kophenhag'ın yetenekli stoperi Victor Nelsson için nabız yokluyor. 22 yaşındaki Nelsson, Fatih Terim'in stoper adayları arasında yer alıyor.
JAPHET TANGANGA
Gençleşme yoluna giden Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Aslan'ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama ile genç yıldızı kadrosuna katmak.
MIN-JAE KIM
Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturan Kim Min-Jae, scout ekibinin raporuyla listeye dahil oldu. Koreli savunmacının bonservis bedeli 2 milyon euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası