Son dakika transfer haberi: Claudinho’dan ‘Galatasaray’ sözleri! "Avrupa'ya gitmek..."
Galatasaray'ın, gündemine aldığı Brezilyalı Claudinho, transferiyle ilgili konuştu. Sambacı oyuncuya, Brezilya Milli Takımı kampında Galatasaray sorusu soruldu. Yıldız orta saha, "Avrupa'ya gitmek her Brezilyalı futbolcunun hayali... Yaşım 24 ve benim için ideal bir zaman. Olimpiyatlar benim için iyi bir şans. Önceliğim dünya üzerindeki her futbolcu gibi Premier Lig" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Brezılya futbolunun yeni yıldızı Claudinho uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde… Fatih Terim sambacıyı aylardır izletiyor. Sambacı hali hazırda favori oldukları Olimpiyatlarda, Brezilya Milli Takımı ile mücadele ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre, oyuncu ve menajeriyle görüşmeler devam ederken Claudinho'dan sürpriz bir açıklama geldi. Milli takımda, aralarında Galatasaray'ın da olduğu takımların kendisini istemesiyle ilgili ne düşündüğü sorulurken, "Avrupa'ya gitmek her Brezilyalı futbolcunun hayali... Yaşım 24 ve benim için ideal bir zaman. Olimpiyatlar benim için iyi bir şans. Önceliğim dünya üzerindeki her futbolcu gibi Premier Lig" dedi.
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