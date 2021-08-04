04 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, transferde atağa kalktı. Birçok yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, orta saha bölgesi için görüşmelerini sürdürürken, Aliou Dieng transferinde sona yaklaştı. İşte Cimbom'un, Malili ön libero için Al Ahly'ye yaptığı teklif... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Yeni sezon için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, orta sahayı en az bir isimle daha güçlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i bir kez daha transfer etmek istese de Portekiz ekibinin son anda Fernandes'i takımda tutmak istemesi transferin önünü tıkadı.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

Benfica'dan gelecek olumlu dönüşü bekleyen Galatasaray, Mısır'da Al Ahly forması giyen Aliou Dieng ile anlaşmaya yaklaştı. Başarılı oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilirken, Al Ahly de futbolcunun satışına sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

KISA SÜREDE ALINACAK

Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın Malili oyuncu için 5.5 milyon teklif ettiği belirtilirken, Al Ahly'nin sonraki satıştan da yüzde 20 pay istediği iddia edildi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, kısa süre içerisinde anlaşma sağlanabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

1.84 boyundaki 23 yaşındaki orta saha, Mısır ekibinde gösterdiği etkili performans sonrasında değerini ikiye katladı. Geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta forma giyen Dieng, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın pürüzleri gidermesi ve genç yıldızı, bu hafta içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

TÜRKiYE'YE YABANCI DEĞiL
Galatasaray'ın transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılan Aliou Dieng, 2017 yılında Adana Demirspor ile yaklaşık 2 ay deneme antrenmanlarına çıktığı hatta Adana'da oturum izni bile aldığı ortaya çıktı. Dieng'in ayrıca aynı yıl Galatasaray altyapısında antrenmana çıkması için de önerildiği ancak olumlu yanıt alınamadığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Teklif doğrulandı! Galatasaray Aliou Dieng transferinde sona yakın

GHAREB: TEKLiF DOĞRU
Galatasaray'ın Dieng'e olan ilgisini Mısırlı gazeteci Hussein Ghareb da doğruladı. Ghareb, "Gerçekten de Galatasaray'dan Al-Ahly'ye ulaşan resmi bir teklif var. Oyuncu ayrılmak istiyor ve Al-Ahly yönetimi esneklik gösterdi. Onun gibi önemli bir oyuncuyu takımda tutmak kolay değil" sözlerini kullandı.

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