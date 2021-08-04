GHAREB: TEKLiF DOĞRU

Galatasaray'ın Dieng'e olan ilgisini Mısırlı gazeteci Hussein Ghareb da doğruladı. Ghareb, "Gerçekten de Galatasaray'dan Al-Ahly'ye ulaşan resmi bir teklif var. Oyuncu ayrılmak istiyor ve Al-Ahly yönetimi esneklik gösterdi. Onun gibi önemli bir oyuncuyu takımda tutmak kolay değil" sözlerini kullandı.

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