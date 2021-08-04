Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu. Terim, "Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Falcao ve Feghouli ile iyi anılarla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

En merak edilen konulardan olan Falcao ve Feghouli konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı "Hem Falcao ve hem de Feghouli Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Falcao ve Feghouli ile iyi anılarla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı Başkan Burak Elmas'ta açıklamalarda bulunmuştu. Elmas açıklamasında "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." demişti.

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