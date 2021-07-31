31 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılıların, ısrarla kadrosuna katmayı istediği Olimpiu Morutan için ülke basınından flaş bir iddia geldi. FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'a sattığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona oldukça yakın… Fotomaç'ın Rumen basını as.ro'dan derlediği habere göre; 22 yaşındaki futbolcu 10 milyon euro'ya sarı-kırmızılı formayı giyecek. FCSB Başkanı Gigi Becali ile irtibata geçen spor haber sitesinin verdiği bilgiye göre transfer bitmek üzere.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

Haberde, "Gigi Becali, Galatasaraylı Türklerle anlaşmaya vardığını ve transferin en kısa sürede yapılacağını açıkladı" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada geniş yankı bulan haber sonrası sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlı bekleyişi bir kat daha arttı.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

İMPARATOR ONU BEKLİYOR
Haber sitesinde Fatih Terim'in, Morutan hakkındaki sözlerine de yer verildi. Tecrübeli çalıştırıcı için "İmparator" sıfatını kullanan Rumen basını, "Morutan'ı beğeniyorum, çok iyi bir futbolcu. Hagi, Popescu ve Ilie gibi kaliteli bir isim" ifadelerine değindi.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

FCSB'nin önceki gün UEFA Konferans Ligi'ne katılamamasının bu transferi hızlandırdığı iddia edildi. Kazakistan ekibi Shakhter Karagandy ile karşılaşan FCSB, penaltılara giden maçta Morutan'ın değerlendiremediği atış sonrası turnuvaya 2. ön elemede veda etti.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

PENALTI ÖNEMLİ DEĞİL!
FCSB, Konferans Ligi 2. Ön eleme maçında Kazak takımı Shakhter'e elendi. İlk maçı 1-0 kazanan Romanya temsilcisi, ikinci maçta 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarının sonuncusunda Aslan'ın istediği Morutan penaltıyı değerlendiremedi.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

Başkan Gigi Becali'nin, "Galatasaray, Morutan'ı daha önce izlemiş ve beğenmiş. Penaltı kaçırması önemli değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

GİTMEZSE DEĞERİ DÜŞER
Romanya Profesyonel Futbol Ligi Eski Başkanı Dimitru Dragomir de Morutan transferi hakkında konuştu. Dragomir, "Bu bir piyango. Morutan bir futbolcu. Değeri 7-10 milyon arası. Nereye giderse gitsin, başarılı olacaktır. Ancak bu yıl buradan ayrılmazsa, 2 yıl içinde değerini kaybeder" dediği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

SPONSOR YİNE NEF
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Emre Akbaba ve Falcao transferlerinde katkı sağlayan inşaat şirketi grubu NEF, Morutan için de kolları sıvadı. NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un Rumen yıldız için de maddi kaynak sağladığı öğrenildi. Timur, erkek basketbol takımına sponsor olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Rumen basını duyurdu! Galatasaray Olimpiu Morutan'a kavuşuyor

MENAJERİ İSTANBUL'DA
Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, önceki gece İstanbul'a geldi. Taraflar arasında resmi görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 22 yaşındaki futbolcunun forma giymesi an meselesi.

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