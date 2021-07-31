İMPARATOR ONU BEKLİYOR

Haber sitesinde Fatih Terim'in, Morutan hakkındaki sözlerine de yer verildi. Tecrübeli çalıştırıcı için "İmparator" sıfatını kullanan Rumen basını, "Morutan'ı beğeniyorum, çok iyi bir futbolcu. Hagi, Popescu ve Ilie gibi kaliteli bir isim" ifadelerine değindi.