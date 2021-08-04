Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu! "Felipe Melo ile oynamak isterdim"
Galatasaray'ın, yeni transferi Berkan Kutlu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 23 yaşındaki futbolcu, "Menajerim, 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. Çok heyecanlandım, her gün menajerime 'Oldu mu' diye soruyordum. Bitince hemen İstanbul'a geldim ve çok mutluyum. Hocam bana nerede görev verirse ben elimden geleni yapacağım. Model olarak Felipe Melo'yu örnek alıyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki St. Johnstone karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İŞTE BERKAN'IN AÇIKLAMALARI:
"Ben, şu an hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ama ülkemizde yangınlar var. Umarım her şey yakın zamanda düzelir. Elimizden gelen bir şey varsa da yapmaya hazırız.
2018'de bir anım var. Abimle birlikte Fatih hoca ile fotoğraf çekilmek istemiştik. Hoca bizi kırmayıp sohbet etmişti. O gün, Galatasaray hayalim daha da kuvvetlendi. Çok farklı duygular yaşıyorum. Kendimi en iyi şekilde maça hazırlamaya çalışıyorum. Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim.
Menajerim, 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. Çok heyecanlandım, her gün menajerime 'Oldu mu' diye soruyordum. Bitince hemen İstanbul'a geldim ve çok mutluyum. Hocam bana nerede görev verirse ben elimden geleni yapacağım.
İsviçre milli takım altyapısındayken bize bir model çizme ödevi verilmişti. Model olarak ben de Felipe Melo'yu çizmiştim. Onunla oynamak isterdim. Ama ben Berkan Kutlu'yum, Felipe Melo olmayacağım. Galatasaray herkese nasip olmaz."
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