G.Saray gazi ve engelli taraftarların listesini açıkladı! St. Johnstone maçında...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım maçı izleyecek gazi ve engelli taraftarların isim listesini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan St. Johnstone maçında tribünde yer alacak gazi ve engelli taraftarların isim listesini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - St Johnstone maçında yer alacak gazi ve engelli taraftarlarımızın isimleri belli oldu.

Bu maça bilet hakkı kazanan aşağıdaki taraftarlarımızın, yarın saat 12:00'a kadar GS LOGOLU PASSOLİG kartlarının güncellemelerini yapmış olduğu bilgisini ve refakatçilerinin HES kodlarını da gskombine@galatasaray.org e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

ABDURRAHMAN KIZIL

ADEM ÖZTAŞ

AHMET AKGÜL

AYDIN AKBAĞ

AYSİMA AYŞE KÖSE

BATUHAN ARKA

CANER ÇOLAK

CÜNEYT CEYLAN

EFE AYBAY

ERSİN DURMAZ

ERTUĞRUL OZAN ÖZBEK

FATİH CEMİL AKKAYA

FUAT NACAR

FURKAN ÖZTÜRK

GAMZE AYDIN

GÖKAN AYDIN

HADİ ÇELİKTEPE

HAKAN ÇELİKTEPE

HANİFİ UYAR

HASAN AKSAKAL

HASAN FİKİR

HİKMET DEŞDEMİR

İBRAHİM AKTAŞ

KENAN AKŞAHİN

MEHMET ARKA

MEHMET ÇAM

MESUT TANIŞ

METİN BOZKURT

MUHAMMET AKGÜL

MUHAMMET GÜR

MUSA ÇAM

NEŞE FİKİR

OSMAN YANAR

ÖMER ÇAM

ÖZGÜR BARIŞ KÖSE

PINAR ERSÖZ

REMZİ KORKMAZ

SABRİ AKŞAHİN

SAMET VANLIOĞLU

SATILMIŞ AKBAĞ

SEDAT AKSU

SERHAT OKYAY

ŞAKİR KIYANÇ

TUNCAY ÇOLBAN

UĞUR MUTLU

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