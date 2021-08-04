04 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

G.Saray gazi ve engelli taraftarların listesini açıkladı! St. Johnstone maçında...

G.Saray gazi ve engelli taraftarların listesini açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım maçı izleyecek gazi ve engelli taraftarların isim listesini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan St. Johnstone maçında tribünde yer alacak gazi ve engelli taraftarların isim listesini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - St Johnstone maçında yer alacak gazi ve engelli taraftarlarımızın isimleri belli oldu.

Bu maça bilet hakkı kazanan aşağıdaki taraftarlarımızın, yarın saat 12:00'a kadar GS LOGOLU PASSOLİG kartlarının güncellemelerini yapmış olduğu bilgisini ve refakatçilerinin HES kodlarını da gskombine@galatasaray.org e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

ABDURRAHMAN KIZIL
ADEM ÖZTAŞ
AHMET AKGÜL
AYDIN AKBAĞ
AYSİMA AYŞE KÖSE
BATUHAN ARKA
CANER ÇOLAK
CÜNEYT CEYLAN
EFE AYBAY
ERSİN DURMAZ
ERTUĞRUL OZAN ÖZBEK
FATİH CEMİL AKKAYA
FUAT NACAR
FURKAN ÖZTÜRK
GAMZE AYDIN
GÖKAN AYDIN
HADİ ÇELİKTEPE
HAKAN ÇELİKTEPE
HANİFİ UYAR
HASAN AKSAKAL
HASAN FİKİR
HİKMET DEŞDEMİR
İBRAHİM AKTAŞ
KENAN AKŞAHİN
MEHMET ARKA
MEHMET ÇAM
MESUT TANIŞ
METİN BOZKURT
MUHAMMET AKGÜL
MUHAMMET GÜR
MUSA ÇAM
NEŞE FİKİR
OSMAN YANAR
ÖMER ÇAM
ÖZGÜR BARIŞ KÖSE
PINAR ERSÖZ
REMZİ KORKMAZ
SABRİ AKŞAHİN
SAMET VANLIOĞLU
SATILMIŞ AKBAĞ
SEDAT AKSU
SERHAT OKYAY
ŞAKİR KIYANÇ
TUNCAY ÇOLBAN
UĞUR MUTLU

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