Galatasaray’da, Radamel Falcao ile yolları ayırma kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübe toplam maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde oldu. İşte Aslan'ı zorlayan dev Falcao bilançosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kaçırdığı maç sayısı (48) oynadığı maç sayısından (40) fazla olan Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılı kulübe maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde oldu.

DEV BİR HÜSRAN



Galatasaray'da bir devir kapanmak üzere. Mustafa Cengiz'den başkanlık bayrağını teslim alan Burak Elmas geçtiğimiz gün, Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılacağını kesin bir dille söyledi. Yüksek ücret almalarının karşılığında verdikleri katkı sıkça tartışılan yıldızlardan Falcao'nun sarı kırmızılılara maliyeti 15 milyon Euro'nun üstünde oldu. Kolombiyalı golcü, Mustafa Cengiz döneminde Şampiyonlar Ligi için alındı. Fakat golcü isim Galatasaray kariyerinde sadece üç defa dev arenada forma giyerken skora hiç katkı yapamadı.

YARISINDA SAKATTI



En çok tartışılan konuların başında ise Falcao'nun Monaco'da yaşadığı sakatlıklar vardı. Galatasaray kariyeri de beklentilerin, umut edilenin aksine sakatlılar ile geçti. Tgrthaber'e göre, parçalı formayla 40 maça çıkabilen yıldız oyununun iki sezonda kaçırdığı maç sayısı ise 48 oldu. Bu dönemde FFP kurallarıyla ve limitlerle boğuşan Cimbom'da, iki sezon boyunca bir seneye yakın (283 gün)tedavide olan Falcao 20 gol ve 3 asistle de beklentilere yaklaşamadı bile. Büyük bir umuttu ama büyük bir hüsran oldu.

FALCAO GİTMEZSE MALİYETİ ARTACAK



Yıllık ücreti net 5 milyon Euro olan ve bonuslarla birlikle 8 milyon bandını çok rahat bir şekilde gören Falcao, düşünülmemesine rağmen takımda kalmakta ısrar ederse toplam maliyeti 20 milyon Euro'yu bulacak.

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