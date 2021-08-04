Ümit Davala Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu!

"BAŞARIYA AÇ BİR İNSAN"

Fatih Terim ile çalışmayı duygu olarak anlatmak pek mümkün değil. Yaşamak gerekiyor hoca ile. Hoca çok farklı bir insan yani çok detaycı, mükemmeliyetçi ve hala başarıya aç bir insan. O yüzden onunla çalışmakta o kadar kolay olmuyor açıkçası. Bu benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Hem futbolculuk dönemimde hem hocalık dönemimde kendisi ile çalıştım.