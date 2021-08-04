Ümit Davala Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Ümit Davala sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuşurken, birçok konuya da netlik getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İŞTE DAVALA'NIN AÇIKLAMALARI:
Çok yoğun bir 3,5 sene geçirdim Galatasaray'da. Özellikle geçen sene pandemi yüzünden sıkıştırılmış bir program yaşadık. Maç sayısı da fazlaydı. Şu an biraz kafa dinliyorum. Ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Bir yandan da güncel futbol hayatını takip etmeye çalışıyorum.
"TERİM İLE ÇALIŞMAK AYRI BİR ŞANS"
Ben Fatih hoca ile birlikte hem milli takım hem Galatasaray'da 8 sene geçirdim. Hocamın da geçen basın toplantısında dediği gibi iki tane üniversite bitiriyorlar 8 senede. Ben çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. kriz yönetimi olsun, takımla ilgili kararlar olsun bir çok konuda çok şey öğrendim.
Hele ki Fatih Terim gibi büyük bir hoca ile çalışmak tabii ayrı bir şans. Benim yaşımdaki eski takım arkadaşlarıma baktığınız zaman çoğu şu an ligde çalışıyor veya çalışmış.
"EKİBİM HAZIR"
Bir geçmişleri var. O yüzden bende artık 8 sene yeterli diye düşündüm. Hocamla bu durumu konuştuk. O da bana hak verdi. Artık bir yerde başlamalısın dedi. Ekibim hazır şu anda. İnşallah lig başladıktan sonra veya öncesinde eğer benim inandığım, başarabileceğimi gördüğüm bir takım olursa konuşuruz. İnşallah bir yerden başlarız.
"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Konuştuğum başkanlar, kulüpler oldu ama şu anda olumlu bir şey gelişmedi. Ben futbolun içindeyim. Daha konuşuruz, görüşürüz mutlaka, bu işten kopmamak en önemlisi.
"BAŞARIYA AÇ BİR İNSAN"
Fatih Terim ile çalışmayı duygu olarak anlatmak pek mümkün değil. Yaşamak gerekiyor hoca ile. Hoca çok farklı bir insan yani çok detaycı, mükemmeliyetçi ve hala başarıya aç bir insan. O yüzden onunla çalışmakta o kadar kolay olmuyor açıkçası. Bu benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Hem futbolculuk dönemimde hem hocalık dönemimde kendisi ile çalıştım.
"GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATTIK"
Futbolculuk döneminde tabii sadece 1.5 saat antrenman yapıyorsun ama tabii hocalıkta böyle değil. Futbolculukta sadece kendini düşünürken, hoca olduğunda bütün ekibi düşünüyorsun. Dolayısıyla çok güzel bir 8 sene geçirdim. Güzel başarılara imza attık hoca ile birlikte.
"O DÖNEMİ AYRI TUTMAK LAZIM"
Benim eski dönemimdeki takımımı şu an hiçbir takımla kıyaslayamam. Bizim dönemde biz Avrupa'ya kafa tutuyorduk. Zaten ligi de domine ediyorduk. O dönem ve bu dönemi çok ayrı tutmak gerekiyor. Tabii ki burada yine iyi futbolcular, iyi ekipler var. Milli takım bazında her ne kadar son dönemde üzüldüysek de iyi işler yaptık.
"MAKAS AÇILDI"
Avrupa maçlarında makasın biraz açıldığını görüyoruz. Bunları halledip daha iyi olmamız gerekiyor. Bizim dönemimiz çok özeldi. 14-15 kişiydik sürekli oynayan. Bu işte aidiyet duygusu çok önemli. Hem saha içinde hem saha dışında. Şimdi ücretler çoğaldı. Dudak uçuklatan ücretler oluyor şu an.
"HASAN ŞAŞ HALA GÖREMEDİ"
Bence Kadıköy'deki şampiyonluk bizde daha çok ses getirmişti. Birçok kez direkten dönmüştük ama o seneye nasip oldu Kadıköy'de galibiyet. Çokta abartılacak bir durum değil sonuçta maç kazanıyorsun yani. 30 sene galip gelmesek ben 15 kere şampiyon olmaya razıyım yani. 3-1 kazandık sonra ertesinde bir daha kazandık ki Hasan Şaş hala görmedi, o maçta cezalıydı hatırladığım kadarıyla… (gülerek)
"YABANCI KURALI ERKEN ALINDI"
Yabancı kuralı hakkında bana göre erken alınmış bir karar. Biraz ilerleyen senelerde uygulamak gerekirdi. Çünkü takımların gerçekten bu konuda büyük sıkıntıları var. Bir an önce bu kadar yabancıyı kadrodan boşaltmak kolay değil. Ancak artık alınmış bir karar. Tepkiler de geldi kulüplerden.
"GENÇ OYUNCULARIN ÖNÜ AÇILMASI LAZIM"
Kulüplerde alt yapı çok önemli. Dışarıdan alacağına içeriden bedavaya al. Ancak işe kısa periyotlu baktığımız ve durumu kurtartmaya çalıştığımız için yurt dışına gidiyoruz. Daha pahalı daha oturmuş oyunculara bakıyoruz. Gençlerde bu pandemi döneminde oynama fırsatı buldular. O fırsatı kullanıp iyi işler yapan oldu. İlla bir pandemi olması gerekmiyor, biz hoca ile çok yaptık daha öncede, alt yapıdan oyuncu oynattık, kulübe para kazandırdık. Önlerinin açılması lazım. Hocanın kafasında bayadır var, gençleştirme projesi. Böyle genç arkadaşlarımızla takım kurma fikrinin herkeste olması lazım.
"BURAK BAŞKAN ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI"
Burak başkan benim oynadığım dönemde de yönetim kurulunda vardı. Çok düzgün bir karakteri var ve iyi bir Galatasaraylı. İyi işler yapacak bir güce sahip. Tekrar hayırlı olsun. Çok zor bir işin altına girdi. Galatasaray maddi olarak sıkıntılı durumda. İlk başta o sıkıntılardan çıkmak gerekiyor. İrtibatımızı kopartmadık hiç. Yaşımızda aynı başkanımızla o yüzden kafamız uyuyor.
"EURO 2020 TALİHSİZLİK"
Dışarıdan ne olmadığını tespit etmek çok zor. Milli takım çıtayı çok yükseltti 2000'lerden beri. Her takımda inişler çıkışlar olabilir. Bazen bir şeye kötü başlayınca çorap söküğü gibi geliyor. Bir de ağır eleştiri alınca… Talihsizlik diyorum. İyi oyunculardan kurulmuş bir takımımız var. Her milli takımın başına gelebilecek bir durum. Çok önemsememek, geçmişte bırakmak lazım.
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