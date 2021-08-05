Galatasaray'ın yeni transferi Japhet Tanganga kimdir? Tanganga kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde "Bir yabancı stoper alacağız" demişti. Bu gelişme sonrasında gözler kimin transfer edileceğine çevrilirken, sarı-kırmızılı takım bonservisi Tottenham'da bulunan Japhet Tanganga ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler de Tanganga'yı arama motorlarına yazmaya başladı. Peki, Japhet Tanganga kimdir? Tanganga nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte İngiliz stopere dair tüm merak edilenler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Luyindama'nın performansından memnun kalmazken bu bölge için çalışmalarını hızlandırmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile doldurdu. Peki Tanganga kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray'ın yeni transferinin bilinmeyenleri...
JAPHET TANGANGA KİMDİR?
Bonservisi Tottenham'da bulunan Japhet Tanganga, 3 Mart 1999'da Londra'da dünyaya geldi. 10 yaşında Tottenham altyapısına giren Tanganga, İngiliz ekibiyle 2019'da profesyonel sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen İngiliz stoper, sadece 13 maça çıkabildi.
Çeşitli kategorilerde Tottenham formasıyla 102 maça çıkan Tanganga, milli takımda ise forma şansı bulamadı.
İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında şans bulan 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
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