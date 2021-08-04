UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a elendi. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi ST Johnstone ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte tüm merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın St. Johnstone temsilcisiyle eşleşmişti.

Hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray - ST. Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

GALATASARAY'IN ST. JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda St. Johnstone'u ağırlayacak. Mücadele seyircili oynanacak.

GALATASARAY'IN PLAY OFF TURU RANDERS

Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya gelecek.

G.SARAY ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

UEFA LİSTESİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt, UEFA listesine eklendi. Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve yeni transfer Alexandru Cicaldau ise listeye dahil edilmedi.

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