BURAK ELMAS MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK!



Morutan hakkında "Uzun zamandır listemizde olan bir futbolcu... Ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı" diyen Başkan Burak Elmas, menajeriyle bir araya gelecek.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ