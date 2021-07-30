Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Morutan'ın menajeriyle görüşecek!
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların, Olimpiu Morutan ısrarı sürüyor. Cimbom'da, başkan Burak Elmas transferlerde bizzat devreye giriyor. Aslan, Rumen oyuncu için ilk teması menajeri Florin Vulturar ile kuracak. Elmas, 22 yaşındaki yıldızın temsilciyle bir araya gelecek. İşte flaş gelişmenin ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olimpiu Moratan için resmi görüşmelere başlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Terim'in "Çok beğeniyorum. Zevk verecek oyunculardan birisi" dediği 22 yaşındaki Rumen futbolcu için ilk temas menajeri Florin Vulturar ile kurulacak. Sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaşan Vulturar'a randevu verildiği öğrenildi.
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin 10 milyon Euro fiyat biçtiği futbolcu için sarı-kırmızılıların 6 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı ve Becali'den makul bir fiyat talep edeceği belirtiliyor.
BURAK ELMAS MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK!
Morutan hakkında "Uzun zamandır listemizde olan bir futbolcu... Ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı" diyen Başkan Burak Elmas, menajeriyle bir araya gelecek.
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