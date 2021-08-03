Son dakika spor haberleri: Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a Valentin Rosier tepkisi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sanver, adı sarı-kırmızılılarla da anılan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzalayan Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik küfürlü bir video paylaştığı iddiasıyla ilgili Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." dedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver yaptığı açıklamada "Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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