03 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numaraya yeni aday: Claudinho

Cimbom'a Sambacı 10 numara!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 10 numara bölgesi için FCSB'den Olimpiu Morutan'ı gündemine almıştı. Ancak başkan Burak Elmas, menajer oyunlarını işaret ederek Rumen yıldızın transferinden vazgeçtiklerini duyurmuştu. Sarı kırmızılılar, bu gelişme sonrası B planını devreye soktu. Cimbom, Brezilyalı 10 numara Claudinho'nun transferi için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi. Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim" ifadesi dikkat çekmişti.

Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçın olduğu öğrenildi. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu öğrenildi.

Bragantino ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho'nun Transfermarkt değeri 11 milyon euro... Gözden çıkarılan Falcao ve Feghouli'nin maliyetleri bu transfer için kullanılacak.

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