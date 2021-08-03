GEÇEN SEZON 4 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon Ligue 1'de 28 maçta görev yapan ve 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Luiz Araujo 1.75 boyunda. Sambacı sol ayağını çok etkili kullanıyor. Galatasaray'ın Araujo'yu ikna için gerekirse Burak Yılmaz'ı da devreye sokacağı gelen bilgiler arasında. 2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Lille'e transfer olan Araujo beklentileri tam olarak karşılayamadı. Sambacı 136 maçta 18 gol atıp 8 asist yaptı.

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