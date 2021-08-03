03 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da rota Luiz Araujo'ya döndü! Gözden çıkarılan rakam...

Galatasaray, Lille ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Luiz Araujo için atağa kalktı. Morutan için frene basan yönetim, Sambacı'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için dev bir bonservis ücretini de gözden çıkardı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da rota Luiz Araujo'ya döndü! Gözden çıkarılan rakam...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Morutan transferinde yüksek maliyet nedeniyle frene basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lille forması giyen Luiz Araujo için harekete geçti. Fatih Terim'in hücumun sağına tekniği yüksek ve sol ayaklı bir isim istemesi üzerine harekete geçen yönetim ilk olarak Ghezzal için hamle yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da rota Luiz Araujo'ya döndü! Gözden çıkarılan rakam...

MORUTAN PAHALI GELDİ

Cezayirli yıldızdan yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Morutan'ın da 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası rotayı Fransa'ya kırdı.Yönetim, Luiz Araujo'yu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da rota Luiz Araujo'ya döndü! Gözden çıkarılan rakam...

LILLE ONU SATMAYI PLANLIYOR

Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fransız basınına göre Lille sezon sonunda serbest kalacağı için Brezilyalı futbolcuyu bu transfer döneminde satmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da rota Luiz Araujo'ya döndü! Gözden çıkarılan rakam...

GEÇEN SEZON 4 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon Ligue 1'de 28 maçta görev yapan ve 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Luiz Araujo 1.75 boyunda. Sambacı sol ayağını çok etkili kullanıyor. Galatasaray'ın Araujo'yu ikna için gerekirse Burak Yılmaz'ı da devreye sokacağı gelen bilgiler arasında. 2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Lille'e transfer olan Araujo beklentileri tam olarak karşılayamadı. Sambacı 136 maçta 18 gol atıp 8 asist yaptı.

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