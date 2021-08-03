03 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü!

G.Saray St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında 5 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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