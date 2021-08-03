Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'e 2 talip birden çıktı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Rizespor, 21 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Ancak teknik direktör Fatih Terim Yunus'u takımda tutmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren ve TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaraylı Yunus Akgün'e iki Süper Lig kulübü yeniden talip oldu.

ADANA DEMİRSPOR'DAN 400 BİN EURO

Fanatik'in haberine göre; Adana Demirspor geçen sezon kiraladığı Yunus Akgün'ü bu kez bonservisiyle kadroya dahil etmek istiyor. Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Ekibi 21 yaşındaki oyuncu için 400 bin Euro teklif etti ancak Sarı-Kırmızılı takım bu rakamı az buldu.

RİZESPOR DA İSTİYOR

Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi karşılığında Galatasaray 'dan 3 oyuncu talep eden Çaykur Rizespor Yunus Akgün'ü kadrosunda görmek istiyor. Ancak Yunus'un Karadeniz ekibine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

TERİM KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 8+6 kuralı nedeniyle Yunus Akgün'ü bu sezon kadrosunda tutmaya kararlı. Geçen sezon Adana Demirspor'da 32 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösteren genç kanat oyuncusu yeni sezon idmanlarında da dikkat çeken bir görüntü çizmişti.

Fatih Terim PSV ile oynanan rövanş maçında Yunus Akgün'ü 11'de oynatmayı planlıyordu ancka genç oyuncu hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

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