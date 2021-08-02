Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren, bir yandan da yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, Olimpiu Moruțan ismi gündeme gelmişti. Romanya Ligi takımlarından FCSB'de ter döken 22 yaşındaki orta saha için 10 milyon euro bonservis bedeli istenmesinin ardından, sarı kırmızılı yönetim, resmi bir hamlede bulunmayacaklarını açıklamıştı. FCSB'nin sahibi ve başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada; "Galatasaray'ın yerinde olsam o paraları vermezdim. Şu anda 3 milyon bile etmez" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Romanya Ligi ekibi FCSB'nin sahibi ve başkanı Gigi Becali, transferde Galatasaray'ın gündemine gelen Olimpiu Moruțan ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Önceki günlerde genç yıldızın sarı-kırmızılılara transferinin kesin gözüktüğüne dair konuşan ve 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Becali, tüm durumu netleştirdi.

"GALATASARAY'IN YERİNDE OLSAM..."



Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Morutan ile ilgili resmi bir girişimde bulunmayacaklarını açıklamasının ardından konuşan Becali, "Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Onunla son üç maçı gördükten sonra vermezdim. Geçen sene Morutan'dan bahsediyordum. Dün gece oynadıktan sonra, vermiyorum. Şu anda üç milyon değerinde değil." ifadelerini kullandı.

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