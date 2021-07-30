30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes olmadı! Listede yerine 3 aday var

Son dakika Galatasaray haberi: Ynei sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Gedson Fernandes'den gelen kötü haberin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetime 3 ismin adını verdi. İşte o daylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes olmadı! Listede yerine 3 aday var
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.07.2021

Gedson Fernandes konusunda bir türlü beklenen aşamayı kaydedemeyen Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Aranan kan için kolları sıvayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in eski gözdelerinden Mohammed Kudus için Ajax'ın kapısını çaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes olmadı! Listede yerine 3 aday var

Sarı kırmızılılar, Fotomaç'ın haberine göre Ganalı 8 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak için Hollanda ekibine teklif yaptı. 9 milyon euro'ya transfer edilen ve geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için menajeri Mendelewitsch'le de görüşüldü. Galatasaray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon euro'yu aşmayacak için operasyon planladığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes olmadı! Listede yerine 3 aday var

İKİNCİ ADAY ROMDHANE

Öte yandan, Gedson'u takımda tutma kararı alması sonrasında Galatasaray yöneldiği alternatif isimlerden diğeri Mohamed Ali Ben Romdhane. Scout ekibinin araştırmaları sonrası gündeme gelen Tunuslu yıldız yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi. Tunus Ligi'nde Esperance formasını giyen Ben Romdhane 21 yaşında ve 1.85 boyunda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes olmadı! Listede yerine 3 aday var

LİSTEDE HARROUI DE VAR

Cimbom'un 8 numara adaylarının üçüncüsü de Abderrahman
Harroui... Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da forma giyen Faslı yıldız 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Harroui çok yönlü olmasıyla ön plana çıkıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a dev stoper! Resmi teklif yapıldı Cimbom'a dev stoper! Resmi teklif yapıldı
Burak Elmas devreye girdi! Menajeriyle görüşecek Burak Elmas devreye girdi! Menajeriyle görüşecek
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör