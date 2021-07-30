Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes olmadı! Listede yerine 3 aday var

Sarı kırmızılılar, Fotomaç'ın haberine göre Ganalı 8 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak için Hollanda ekibine teklif yaptı. 9 milyon euro'ya transfer edilen ve geçen sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden Ajax'ta beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Kudus için menajeri Mendelewitsch'le de görüşüldü. Galatasaray'ın hedefinin toplamda 4-5 milyon euro'yu aşmayacak için operasyon planladığı öğrenildi.