02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Play-Off Turu kura çekimi sonucunda Galatasaray Randers ile, Fenerbahçe ise Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Play-Off Turu kura çekimi sonucunda Galatasaray Randers ile, Fenerbahçe ise Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ELEŞMELER

Galatasaray St. Jhonestone'u eleyerek turu geçerse Randers ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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