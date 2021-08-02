UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Play-Off Turu kura çekimi sonucunda Galatasaray Randers ile, Fenerbahçe ise Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Play-Off Turu kura çekimi sonucunda Galatasaray Randers ile, Fenerbahçe ise Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Galatasaray St. Jhonestone'u eleyerek turu geçerse Randers ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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