02 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Randers oldu!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar eğer 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya'nın St Johnstone takımını mağlup ederse Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Cimbom elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde Vojvodina-LASK maçının galibiyle eşleşecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'ı elerse; ön eleme play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak. Sarı kırmızılıların Randers ile oynayacağı ilk maçın tarihi 19 Ağustos, rövanşın ise 26 Ağustos.
G.SARAY ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası