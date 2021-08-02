02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Randers oldu!

Cimbom'un play-offtaki muhtemel rakibi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar eğer 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya'nın St Johnstone takımını mağlup ederse Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Cimbom elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi'nde Vojvodina-LASK maçının galibiyle eşleşecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'ı elerse; ön eleme play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak. Sarı kırmızılıların Randers ile oynayacağı ilk maçın tarihi 19 Ağustos, rövanşın ise 26 Ağustos.

G.SARAY ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! haberin devamı

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